Экономика

РБКРБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

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Вести.Ru10:41

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

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Московский Комсомолец09:47

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РИА Новости09:46

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro10:08
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