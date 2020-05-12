Экономика

РБКРБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Российская газетавчера в 12:26

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUMвчера в 04:28

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия11 мая в 09:58

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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