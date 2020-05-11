Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26
Общество
Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru 10:16
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости 14:35
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу
Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.
Metaratings 16:38
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Космос
1,5 тысячи эмиратских женщин хотят полететь на МКС
Всего поступило 4305 заявок от граждан ОАЭ, которые хотят пойти по стопам первого эмиратского космонавта Хаззы Аль Мансури, отправившегося на МКС 25 сентября 2019 года, и его дублера Султана Аль Нейяди.
Русские Эмираты 03:00
Общество
Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции
После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК 22:00
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня
Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны.
Знамя 31 07:15
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Маск возобновил работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет
Бизнесмен Илон Маск заявил, что корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса.
Евразия Daily 20:39
Общество
Названы регионы России, лидирующие по нарушениям самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, которые лидируют по числу нарушений самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 20:05
Происшествия
Медведь разрыл могилу на кладбище в Тынде
Телепорт 22:13
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Mockva.ru 20:43
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Общество
В Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
Общество
Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции
Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.
REGNUM 22:06
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.
Metaratings 17:41