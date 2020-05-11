Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 166

Происшествия Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. 48

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Путешествия Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. 6

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 113

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин. 147

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 96

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 259

Футбол Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 234

Космос 1,5 тысячи эмиратских женщин хотят полететь на МКС Всего поступило 4305 заявок от граждан ОАЭ, которые хотят пойти по стопам первого эмиратского космонавта Хаззы Аль Мансури, отправившегося на МКС 25 сентября 2019 года, и его дублера Султана Аль Нейяди.

Общество Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 245

Политика Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны. 3K

Общество Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф. 69

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 279

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 524

Общество Маск возобновил работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет Бизнесмен Илон Маск заявил, что корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса.

Общество Названы регионы России, лидирующие по нарушениям самоизоляции Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, которые лидируют по числу нарушений самоизоляции. 2,1K

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 79

Общество В Свердловской области анонсировали смягчение карантина Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. 51

Общество Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.