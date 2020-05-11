Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

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