Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
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Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru вчера в 10:35
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Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
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Отдельно затронул глава государства тему обещанных спецвыплат медикам, работающим с коронавирусом.
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Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина
По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
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RT на русском вчера в 09:28
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Экономика
Фаррахов: президент предложил те меры, о которых просил малый бизнес
Президент объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, а также перечислил новые меры поддержки граждан и бизнеса, которые должны помочь им преодолеть негативные последствия введённых ранее ограничений.
Парламентская газета вчера в 11:47
Общество
Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
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Политика
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Ведомости вчера в 09:40
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
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Армия и оружие
Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением
Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».
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Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 вчера в 11:53
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Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
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Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
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В понедельник, 11-го мая, региональный штаб по коронавирусу Ростовской области опроверг информацию, активно распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы с 12-го мая в донском регионе перестают действовать ограничительные мероприятия и режим самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 14:54
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В Сети появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Дизайнеры "Колёса.ру" представили свое видение серийной версии электрокроссовера Skoda Enyaq, который выйдет на рынок в 2021 году.
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Долгожданный смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступает в продажу
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Президент объявил о новых выплатах семьям с детьми
Выплаты получат не только семьи с детьми до трех лет, но и те, где детям до 15 лет включительно.
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Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
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После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК вчера в 22:00