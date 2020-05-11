Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», сообщает Минвостокразвития РФ. 145

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 559

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 4

Общество 10 тысяч за каждого ребенка: Путин пообещал выплату всем семьям России Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. 441

Общество Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина. 286

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 150

Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 45

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 528

Экономика Фаррахов: президент предложил те меры, о которых просил малый бизнес Президент объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, а также перечислил новые меры поддержки граждан и бизнеса, которые должны помочь им преодолеть негативные последствия введённых ранее ограничений.

Общество Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина. 20

Армия и оружие Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».

Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 142

Общество Режим ограничений по коронавирусу в Ростовской области сохраняется В понедельник, 11-го мая, региональный штаб по коронавирусу Ростовской области опроверг информацию, активно распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы с 12-го мая в донском регионе перестают действовать ограничительные мероприятия и режим самоизоляции. 103

Здоровье Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. 74

Общество Президент объявил о новых выплатах семьям с детьми Выплаты получат не только семьи с детьми до трех лет, но и те, где детям до 15 лет включительно.