Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолец11 мая в 09:47
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