Экономика

РБКРБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
Читать в источнике
Комментировать355

Подробнее о событии

Если вы самозанятый

Российская газета12:26

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБКвчера в 12:17

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

РИА Новостивчера в 10:09

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известиявчера в 09:58

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 09:47

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфаксвчера в 10:13

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metroвчера в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
116
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
8,9K
Общество

Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
Экономика сегодня 15:27
204
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен

MOS.news вчера в 01:02
7
Политика

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
7
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
415
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
39
Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,6K
Здоровье

Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
3
Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Армия и оружие

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
1
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
309
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
2
Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Космос

В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера

V-kosmose.com вчера в 08:28
3
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
6
Происшествия

Пятеро погибли при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге

Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, информирует ГУМЧС по региону. По последней информации, пять человек погибли.
Московский Комсомолец 00:48
1,2K
Футбол

Бывший клуб Витселя «Тяньцзинь» объявил о банкротстве

Матч ТВ вчера в 23:43
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона

Live24 вчера в 14:47
12
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
1,1K
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
12
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
334
Экономика

Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП

На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
107
Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
22
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Наука

Чайки предпочли освоенные людьми районы

Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
N+1 09:20
Футбол

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня

Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru 17:19
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,7K
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
1
Общество

Особое мнение: Артемий Троицкий

Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное