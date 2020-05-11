Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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Вестник Кавказа 13:55
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Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
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В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера
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Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, информирует ГУМЧС по региону. По последней информации, пять человек погибли.
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Коммерсантъ 06:17
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В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
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Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП
На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
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Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
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Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
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Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
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