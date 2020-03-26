Коронавирус

РидусРидусПутин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций

Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил
 странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Коммерсантъ11:39

Подробнее о событии

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

РБК11:16

Мир объявляет войну COVID

Российская газета16:23

Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

ТАСС12:35

Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии

Коммерсантъ11:39

Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом

Известия17:01

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

RT на русском11:12

Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Интерфакс11:12
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю полностью нерабочей

25 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи со сложившейся в мире и России обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.
Toptver.ru вчера в 09:41
Общество

Больше тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Турции

К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
News.ru 16:10
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Газета.Ru 12:53
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 16:27
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Авто

BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион

В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
AutoNews вчера в 10:48
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 вчера в 11:20
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru 05:23
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 12:50
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
ФАН вчера в 09:44
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
Здоровье

Новых случаев заболеваний коронавирусом в Приморье не выявлено

К настоящему времени в Приморье на коронавирус обследовано более 5,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек.
REGNUM 21:00
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Политика

Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 21:30
Происшествия

Защита историка Соколова намерена просить суд о домашнем аресте

РИА Новости вчера в 07:42
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Lenta.ru 17:43
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Футбол

Месси зарабатывает больше всех, Роналду и Неймар — в тройке

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 131 млн евро с учётом заработной платы и спонсорских контрактов.
Metaratings вчера в 02:44
Здоровье

Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу

На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
НИА-Байкал 08:38
Происшествия

Неизвестные снова сообщили о минировании борта Москва-Челябинск

Как и раньше, неизвестные рассылают анонимные сообщения о минировании, вымогая биткойны.
31 канал Челябинска 09:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru 06:27
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