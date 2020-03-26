Коронавирус
РидусПутин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций
Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.Коммерсантъ11:39
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Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю полностью нерабочей
25 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи со сложившейся в мире и России обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Больше тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Турции
К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Космос
NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
На Кубе от коронавируса умер россиянин
На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Здоровье
Новых случаев заболеваний коронавирусом в Приморье не выявлено
К настоящему времени в Приморье на коронавирус обследовано более 5,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Происшествия
Защита историка Соколова намерена просить суд о домашнем аресте
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Футбол
Месси зарабатывает больше всех, Роналду и Неймар — в тройке
Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 131 млн евро с учётом заработной платы и спонсорских контрактов.
Здоровье
Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу
На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
Происшествия
Неизвестные снова сообщили о минировании борта Москва-Челябинск
Как и раньше, неизвестные рассылают анонимные сообщения о минировании, вымогая биткойны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.