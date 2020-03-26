Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил
 странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Коммерсантъ11:39

Подробнее о событии

Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

ТАСС12:35

Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Интерфакс11:12

Путин призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран

Российская газета11:26

Путин предложил не налагать ограничения на пострадавшие от коронавируса страны

Известия11:25

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

РБК11:16

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

RT на русском11:12

Путин предложил G20 ввести мораторий на санкции против стран, пострадавших от пандемии

Коммерсантъ11:39
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Здоровье

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Авто

Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс вчера в 06:13
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Происшествия

Россиянин умер на Кубе от коронавируса

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:06
Общество

Суровые меры ввел губернатор в Воронеже из-за коронавируса

Все торговые и торгово-развлекательные центры будут закрыты.
Блокнот Воронеж 12:56
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
Известия 15:05
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Политика

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Общество

МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
РБК 12:44
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

RT на русском 13:24
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Общество

В РПЦ посчитали незаконным запрет властей Петербурга ходить в церковь из-за коронавируса

Как считают представители церкви, другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе право посещать религиозные объекты.
Znak.com 15:12
Футбол

Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:09
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Общество

Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек

Более 360 человек умерли за последние 24 часа во Франции от последствий нового коронавируса, общее количество смертей на территории страны составило 1696.
ТАСС 15:13
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека

По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
RuNews24.ru 04:08
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой. Об этом заявил федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.
Деловое.ТВ вчера в 05:19
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
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