Экономика

Life.ruLife.ruПутин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.
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