Экономика
Life.ruПутин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%
Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.
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Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Премьер-министр немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия объявил о новой вспышке коронавируса и локальном карантине.
ToDay News Ufa 14:09
Общество
Первый в этом году военный парад Победы в России прошел на Сахалине
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России в среду прошел в Южно-Сахалинске.
ТАСС 20:19
Происшествия
Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках
Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
Российская газета 04:31
Кино
Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»
Чтобы сборы стали большими, создатели картины могут сделать одним из участников съемок известного актера Роберта Дауни-младшего.
Evo-rus.com 01:33
Технологии
SuperJob отрицает утечку данных 5 млн пользователей
Ранее компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти 5 млн пользователей, предположительно с сайта SuperJob.
Коммерсантъ 08:40
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
Политика
В Госдуме оценили заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 15:01
Религия
РПЦ отстранила священника, который назвал храм Минобороны капищем
Русская православная церковь (РПЦ) отстранила от служения иеромонаха Иоанна (Курмоярова) за критику главного храма Минобороны РФ в Подмосковье.
URA.Ru 12:00
Общество
Саратовская фракция ЕР обратится в МВД после потасовки депутатов
Фракция "Единая Россия" в Саратовской областной думе хочет обратиться в МВД после инцидента с потасовкой депутатов, сообщил РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан.
РИА Новости 21:18
Общество
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет
Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
Политика Сегодня 06:28
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor вчера в 23:52
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
18 июня стало известно о проведении украинскими военными испытаний совей новейшей противокорабельной ракеты «Нептун».
ГЛАС.RU 09:01
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в китайский грипп
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» или «китайский грипп».
Вечерняя Москва 21:38
Хоккей
СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани
Хоккейный клуб СКА примет участие в предсезонном турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани.
Петербургский дневник 12:09
Политика
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
РБК вчера в 13:53
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Общество
The Last of Us Part II установила рекорд по продажам в Великобритании
Приключенческий боевик The Last of Us Part II от Naughty Dog установил рекорд по продажам в рознице в Великобритании.
Матч ТВ вчера в 03:43
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до четырёх
Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в своём Twitter сообщил, что количество жертв землетрясения на юге Мексики возросло до двух человек.
REGNUM 18:02
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль 15:08
Политика
Болтон заявил, что написал скандальную книгу по памяти
Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.
Life.ru 21:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил слухи о разводе с Полиной Гагариной
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова. Звездная пара воспитывает общую дочь Мию.
Летидор вчера в 08:47
Происшествия
В Кентукки уволили полицейского после смерти афроамериканки
В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, уволен один из трех полицейских, участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла афроамериканка Брионна Тейлор.
РЕН ТВ 21:39
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым
Актер и священнослужитель Иван Охлобыстин рассказал о мистическом подтексте смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает «Starhit».
Русская Планета 05:25
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru 20:40
Общество
Путин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Секрет фирмы 10:44
Авто
На седан Lada Vesta установят 400-сильный мотор и полный привод
Специалисты не только оснастят Vesta новым мотором 3S-GTE от Toyota Caldina N-edition, спортивной коробкой передач и системой полного привода, но и доработают тормозную систему и ходовую часть.
NewInform 03:21
Экономика
Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ
Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной.
Life.ru 14:06
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58