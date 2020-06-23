Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Политика
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Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
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Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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РБК вчера в 20:17
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Общество
Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума за два месяца
За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:44
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
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Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition выйдет в трёх цветах
3DNews вчера в 01:32
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
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Билл Гейтс прогнозирует неэффективность вакцины от коронавируса
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцина от коронавируса может показать не значительную эффективность в качестве барьера для распространения инфекции.
iReactor 02:56
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МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией
Соглашение о взаимном признании виз подписано главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск.
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Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
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«Лех» продлил аренду футболиста ЦСКА Жамалетдинова
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Tele2 запустила тариф для геймеров
PenzaNews вчера в 08:28
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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Общество
В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании
Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39