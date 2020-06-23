Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

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Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

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РИА Новости23 июня в 14:04

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

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РБК вчера в 20:17
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
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Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума за два месяца

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

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Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
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Армия и оружие

Индия спешит закупить российское оружие

Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
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Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

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Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

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В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
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