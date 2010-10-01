с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 431

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 9

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 533

Политика Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net. 320

Экономика Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. 9

Футбол Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны» Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".

Политика Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года. 40

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 1,5K

Шоу-бизнес Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. 9

Политика Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук. 2

Общество Ивановским ресторанам и кафе разрешили работать на открытых верандах В указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» внесен ряд изменений.

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 469

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,5K