с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.

Хоккей КХЛ просит Минспорт помочь вернуть легионеров в Россию Лига попросила помочь им вернуться в Россию для подготовки к следующему сезону.

Путешествия Неверов предложил оказать поддержку россиянам в части летнего отдыха Говоря о мерах по поддержке россиян в части летнего отдыха, Неверов выразил мнение, что эффективнее было бы компенсировать стоимость, или часть стоимости, проезда до места отдыха и обратно. 1

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,2K

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 48

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 1,8K

Энергетика В России подорожал бензин на АЗС Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. 10

Интернет Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы За автоматизированные системы, через которые показывалась баннеры, отвечала команда Ш. Рамасвами.В результате он решил запустить Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные. 1

Шоу-бизнес В семье Аллы Пугачевой ожидается пополнение В семье певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение – рождение еще одной девочки. Артистка в третий раз станет двоюродной бабушкой. 46

Шоу-бизнес Знакомый Асмус прокомментировал ее заявление о разводе с Харламовым В свою очередь знакомый артистки в беседе с газетой "Московский Комсомолец" подтвердил информацию о том, что размолвка между супругами произошла давно.

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 32

Футбол Гончаренко улетел в Беларусь после матча с «Зенитом» Как сообщает источник, после разгромного поражения от "Зенита" со счетом 0:4 в рамках 23-го тура российского первенства Гончаренко улетел в Беларусь и на данный момент не планирует возвращаться. 6

Путешествия Ростуризм дал прогноз по началу туристического сезона «К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - цитирует ее слова РИА Новости. 402

Происшествия В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Хоккей Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.