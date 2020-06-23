Экономика
Газета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Читать в источнике
Оценить522
с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмы11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Хоккей
КХЛ просит Минспорт помочь вернуть легионеров в Россию
Лига попросила помочь им вернуться в Россию для подготовки к следующему сезону.
Нева Спорт 07:53
Путешествия
Неверов предложил оказать поддержку россиянам в части летнего отдыха
Говоря о мерах по поддержке россиян в части летнего отдыха, Неверов выразил мнение, что эффективнее было бы компенсировать стоимость, или часть стоимости, проезда до места отдыха и обратно.
Парламентская газета вчера в 14:42
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнёрства в двух проектах
«Яндекс» и Сбербанк сообщили о прекращении партнёрства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги».
RT на русском 19:43
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Военное дело 03:57
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Интернет
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы
За автоматизированные системы, через которые показывалась баннеры, отвечала команда Ш. Рамасвами.В результате он решил запустить Neeva, который не будет показывать рекламу, а также собирать и продавать пользовательские данные.
Радиочастотный спектр 07:25
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается пополнение
В семье певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение – рождение еще одной девочки. Артистка в третий раз станет двоюродной бабушкой.
Mockva.ru 18:45
Шоу-бизнес
Знакомый Асмус прокомментировал ее заявление о разводе с Харламовым
В свою очередь знакомый артистки в беседе с газетой "Московский Комсомолец" подтвердил информацию о том, что размолвка между супругами произошла давно.
Новости РуФокс 04:18
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Футбол
Гончаренко улетел в Беларусь после матча с «Зенитом»
Как сообщает источник, после разгромного поражения от "Зенита" со счетом 0:4 в рамках 23-го тура российского первенства Гончаренко улетел в Беларусь и на данный момент не планирует возвращаться.
Vprognoze.ru вчера в 09:46
Путешествия
Ростуризм дал прогноз по началу туристического сезона
«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - цитирует ее слова РИА Новости.
Петрозаводск говорит вчера в 08:06
Происшествия
В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Наука
Представлена нанолинза, способная сжимать свет
Anonsens вчера в 12:53
Хоккей
Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05