Экономика
Российская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмы11:08
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Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
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McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
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Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
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Связанные с правительством Китая люди использовали политические взносы для попыток оказать влияние на президента США Дональда Трампа и членов Республиканской партии.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
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Путин пригласил президента Узбекистана на ужин
Мирзиеев пригласил Путина в парк Победы в Ташкенте.
Российская газета 14:36