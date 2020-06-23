Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
Читать в источнике
Оценить626
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфаксвчера в 11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика
Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму
Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по факту произошедшей в микрорайоне массовой драки со стрельбой.
ИА Порт Амур 22:32
Единоборства
Конор МакГрегор ответил Абубакару Нурмагомедову
FightTime.ru 16:04
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 22 июня в 12:59
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Шоу-бизнес
Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
Evo-rus.com 05:52
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Наука
Назван процент переболевших для победы над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит на 837 избирательных участках Жители Бурятии с 8:00 25 июня могут проголосовать по поправкам в Конституцию на 837 стационарных и временных избирательных участках, а также на дому.
Байкал-Daily 22:40
Футбол
Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона
Пресс-служба "Челси" на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с нападающим Педро и полузащитником Виллианом.
Soccer.ru 02:51
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Футбол
Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»
Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости 13:18
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Футбол
Максим Калиниченко: «„Сельта“ добыла важнейшую победу, и ради нее все было сделано»
Важнейшая победа добыта «Сельтой», и все ради этой победы было сделано, каждый, кто вышел на поле, защищал ее.
Матч ТВ 16:41
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44