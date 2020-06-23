Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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В России будет проведен налоговый маневр в ИT-отрасли

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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
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Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

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