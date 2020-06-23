Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии
Взгляд.ру24 июня в 04:14
Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-замначальника ГИБДД за получение взятки
В Новокузнецке суд признал 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД виновным в получении взяток по предварительному сговору.
Сибдепо 02:23
Общество
В Югре за сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 26 июня 2020, 09:29 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах.
REGNUM 02:29
Экономика
В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Здоровье
Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС вчера в 05:03
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия
Минэкономики РФ предложило внести в законопроект о «регуляторных песочницах» уточнение в закон «О персональных данных».
URA.Ru вчера в 21:13
Музыка
Екатеринбуржцы могут попасть в клип группы «Мумий Тролль»
Екатеринбург в эфире вчера в 14:33
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
Армия и оружие
В США заявили о прорыве бомбардировщиков B-21 в воздушное пространство РФ
В США заявили о порыве новейшими бомбардировщиками системы ПВО С-500 и С-400.
Актуальные Новости 02:03
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос
Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве
RT на русском 02:28
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
Общество
Путин повысил НДФЛ для богатых россиян
Налог на доходы физлиц повысят для тех россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
РИА ОмскИнформ 23 июня в 10:44
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26