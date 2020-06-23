Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии

Взгляд.ру24 июня в 04:14

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости23 июня в 14:04

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ23 июня в 13:57

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс23 июня в 11:01

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru24 июня в 01:30
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Шоу-бизнес

Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
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Происшествия

В Кузбассе осудили экс-замначальника ГИБДД за получение взятки

В Новокузнецке суд признал 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД виновным в получении взяток по предварительному сговору.
Сибдепо 02:23
Общество

В Югре за сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 26 июня 2020, 09:29 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах.
REGNUM 02:29
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Экономика

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Здоровье

Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС вчера в 05:03
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Здоровье

Названы пожизненные последствия коронавируса

Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Общество

Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия

Минэкономики РФ предложило внести в законопроект о «регуляторных песочницах» уточнение в закон «О персональных данных».
URA.Ru вчера в 21:13
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Музыка

Екатеринбуржцы могут попасть в клип группы «Мумий Тролль»

Екатеринбург в эфире вчера в 14:33
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
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Армия и оружие

В США заявили о прорыве бомбардировщиков B-21 в воздушное пространство РФ

В США заявили о порыве новейшими бомбардировщиками системы ПВО С-500 и С-400.
Актуальные Новости 02:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос

Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
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Общество

В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса

После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM вчера в 02:46
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
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Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве

RT на русском 02:28
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Политика

США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне

Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
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Общество

Путин повысил НДФЛ для богатых россиян

Налог на доходы физлиц повысят для тех россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
РИА ОмскИнформ 23 июня в 10:44
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Общество

В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
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Кино

Робот впервые сыграет главную роль в фильме

YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
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