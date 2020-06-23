с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,4K

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 568

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель. 12

Армия и оружие Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.

Общество На Камчатке состоялся парад в честь 75-летия Победы Петропавловск-Камчатский, 24 июня 2020, 05:15 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное прохождение войск в честь 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 1

Общество ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности". 5

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 64

Политика Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 41