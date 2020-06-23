Экономика

Life.ruLife.ruПутин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят
 с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
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