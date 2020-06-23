с чего всё началось

Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.

Путин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%

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