Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
Читать в источнике
Комментировать551

Подробнее о событии

Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии

Взгляд.ру04:14

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru01:30

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 10:43

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 13:57

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфаксвчера в 11:01

В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ТАССвчера в 16:43

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБКвчера в 11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Коммерсантъ 17:55
100
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
1,5K
Политика

Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки

В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Футбол

Серхио Рамос: «Весь шум вокруг судейства связан с тем, что „Реал“ вышел в лидеры»

Весь шум, который генерируется вокруг судейства, заключается в том, что мы являемся лидерами.
Матч ТВ 19:29
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости 16:17
75
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,7K
Политика

Украинский депутат задумалась о стерилизации безработных граждан

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что безработные украинцы рожают детей «низкого качества» и порассуждала о стерилизации нетрудоустроенных.
Известия 17:59
1
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана 19:27
5
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
2
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
12
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
6,8K
Общество

В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
ТАСС 19:35
Здоровье

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
5
Футбол

Уткин рассказал, что Акинфеев задумался о завершении карьеры

Как рассказал Уткин на своем YouTube-канале, голкипер армейцев Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры.
RuNews24.ru 18:09
2
Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
3
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
181
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
478
Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Общество

Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет

Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
5,6K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
775
Наука

Назван процент переболевших для победы над коронавирусом

По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
2
Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве

Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
44
Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил «РИА Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Коммерсантъ 17:31
728
Гаджеты

В России с приятной скидкой продают смартфон Samsung с батареей на 6000 мАч

Samsung Galaxy M21 помимо мощной батареи на 6000 мАч оборудован 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD, 4/64 Гбайт памяти, тремя задними камерами с головным 48-мегапиксельным модулем, чипом NFC, портом USB Type-C.
Dgl.ru 08:08
Политика

На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
2
Шоу-бизнес

Беременная двойней бывшая участница Дома-2 Алена Ашмарина купила дом за 6 миллионов рублей

Напомним, Алена уже воспитывает двоих дочек. schlock.ru Девушка раскрыла информацию, что таунхаус, купленный в Подмосковье, а именно в поселке Апрелевка, стоит 6 миллионов рублей.
SM News 06:30
9
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
282
Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета 14:16
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
260
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное