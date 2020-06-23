Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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Политика

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Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

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Киберспорт

Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня

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Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

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AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза

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Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра.
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Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России.
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

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Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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