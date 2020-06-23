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Политика Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС. 1,5K

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