Экономика
Газета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Читать в источнике
Оценить681
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики не стали пока относить «Яндекс» и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT
Интерфакс23 июня в 13:58
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Общество
Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Авто
Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник
В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
Motor 23 июня в 09:20
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Происшествия
Полигон в Каменке загорелся после стрельб артиллеристов
Как стало известно 47news, вечером 25 июня произошло возгорание рядом с военным полигоном "Каменка" у одноименного поселка.
47 новостей 15:58
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Фигурное катание
Плющенко показал, как Трусова тренируется под дождём
На видео подопечные Плющенко проводят тренировку на базе в Кисловодске, бегая под дождём.
RT на русском 03:42
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
RT на русском 14:58
Здоровье
В Липецкой области умерла от коронавируса лаборант больницы
Лаборант липецкой больницы умерла от коронавируса в четверг, 25 июня.
Kursk.com 07:20
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
ПолитРоссия 02:57
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня 23 июня в 08:22