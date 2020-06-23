Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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