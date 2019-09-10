Политика
ВедомостиПутин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
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Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.
— Владимир Константинов, хоккеистРЕН ТВ 06:23
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
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Футбол
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Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
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Общество
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Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Вечерняя Москва 03:26
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