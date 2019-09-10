Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Наука Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.

Политика Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.

Политика Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Нижегородской области произошёл крупный пожар на складе ГСМ В Богородском районе Нижегородской области произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. м на складе горюче-смазочных материалов.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Футбол Молодежная сборная России сыграет с Болгарией в отборе на Евро-2021 Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Культура Умер фотограф-документалист Роберт Франк Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.

Шоу-бизнес Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Происшествия В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Футбол Защитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Здоровье Эксперт рассказала о негативном влиянии алкоголя на внешность женщин По словам Плято, алкоголь и различные запрещенные вещества оказывают неисправимое влияние на внешность человека.

Технологии В почтовом сервисе Mail.ru появилась кнопка вызова такси Пока вызов такси через почту доступен только в приложении для Android устройств, но скоро разработчики добавят опцию и в iOS приложение Mail.ru.