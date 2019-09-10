Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

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