Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

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