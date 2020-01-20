Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Дмитрий Песков
Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 07:59
с чего всё началось
В понедельник президент России Владимир Путин внес
 в Совет федерации предложения об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Юрия Чайки в связи с «переходом на другую работу» и назначении на его место заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
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Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора

РЕН ТВ05:35
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