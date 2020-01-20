Политика
Lenta.ruПутин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Читать в источнике
Оценить1061
Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Общество
Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины
Обвинение в шпионаже в пользу Украины предъявили жителю Крыма Ивану Яцкину, написал его адвокат Николай Полозов 20 января на своей странице Facebook.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообщался с зампредседателя Совета безопасности, экс-премьером Дмитрием Медведевым.
Шоу-бизнес
Сын омички Любови Полищук рассказал, как она на него орала
Любови Полищук до судорог боялся собственный сын. Об этом актер Алексей Макаров рассказал в интервью программе «Однажды».
Кино
Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам
Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
Здоровье
Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ
В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга
Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Футбол
Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Политика
Собчак заявила, что новым министром культуры станет женщина
Нынешний исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский покинет пост и перейдет на должность помощника президента России по культуре, заявила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели четырех российских офицеров в Сирии
В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев.
Политика
Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.