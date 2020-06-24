Президент заявил, что доходы от повышенного налога будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Об этом глава государства рассказал в ходе видеообращения к гражданам. Владимир Путин предложил поднять налоги «для богатых» с 1 января 2021 года.

Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 2

Происшествия Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых. 28

Здоровье Проверки прошли в Диагностическом центре Алтайского края Ряд проверок прошел в Диагностическом центре в Барнауле по факту конфликта между медицинским персоналом и руководством учреждения.

Общество Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства» Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. 1

Общество В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе. 4

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. 503

Происшествия В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании. 1

Происшествия СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде. 282

Общество Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения На европейской территории России и в некоторых регионах на азиатской части страны ожидается десять дней, когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) будет "высоким" и "очень высоким". 206

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6K

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 884

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 969

Происшествия Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости». 57