Общество
Sochi.comПутин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
Президент заявил, что доходы от повышенного налога будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Об этом глава государства рассказал в ходе видеообращения к гражданам. Владимир Путин предложил поднять налоги «для богатых» с 1 января 2021 года.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русском24 июня в 10:20
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
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Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия вчера в 05:42
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Проверки прошли в Диагностическом центре Алтайского края
Ряд проверок прошел в Диагностическом центре в Барнауле по факту конфликта между медицинским персоналом и руководством учреждения.
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Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
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Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
Актуальные Новости вчера в 04:49
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
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Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 24 июня в 06:16
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Общество
В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе.
РИА Новости вчера в 01:33
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается.
Chaikovskie.ru 23 июня в 01:10
Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru вчера в 16:44
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия вчера в 18:51
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
Происшествия
В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми
По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании.
РИА Новости вчера в 20:24
Футбол
Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»
Коронавирусная инфекция выявлена у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург».
Известия вчера в 08:06
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Происшествия
СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата
Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.
РБК вчера в 16:40
Общество
Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
На европейской территории России и в некоторых регионах на азиатской части страны ожидается десять дней, когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) будет "высоким" и "очень высоким".
Будущее России. Национальные проекты 24 июня в 03:35
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК вчера в 10:21
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детском саду
Нововведение может решить проблему с нехваткой мест в детских садах, а также сократить очереди в дошкольные учреждения, подчеркнул депутат.
Народные новости вчера в 02:46
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии
Lenta.ru вчера в 17:11
Кино
В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»
Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК вчера в 01:02