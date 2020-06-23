Общество
Моя Москва.онлайнПутин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Отмечается, что ставку предложено повысить с 1 января 2021 года Президент России Владимир Путин предложил повысить до 15% ставку НДФЛ для граждан, доход которых превышает 5 млн рублей в год. Об этом глава государства сообщил в ходе видеообращения к гражданам страны.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
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Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
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Газета.Ru 11:21
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Иностранным специалистам смягчили въезд в Россию
"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:13
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Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе онлайн-совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором есть пункт о признании Крымского полуострова территорией России.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
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Авто
Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем
Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров
25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.
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Ранее информированные источники называли 19 сентября в качестве предполагаемой даты поединка, однако, до этого момента данную информацию не подтверждали ни представители UFC, ни члены команды Хабиба Нурмагомедова.
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Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
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Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
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Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Культуромания 12:14
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, несмотря на улучшение в Европе, на следующей неделе число случаев может превысить 10 миллионов.
РИА Новости 11:34
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Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
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США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
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Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
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Росавиация: «Аэрофлот» не перевозил пассажиров грузовыми рейсами
Представитель Росавиации заявил, что агентство не выдавало авиакомпании "Аэрофлот" разрешение продавать билеты пассажирам на грузовые рейсы в обход запрета на международные пассажирские перевозки.
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Футбол
Кульчий: наша команда готова сыграть в матче с ЦСКА 27 июня
Молодежная команда московского "Динамо" готова сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом ЦСКА, заявил главный тренер "молодежки" "бело-голубых" Александр Кульчий.
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