Финансы
РИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Игры
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Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
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Авто
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В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
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Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.