Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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В Корсакове во время циклона затопило порт

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Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
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Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
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В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
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Политика

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Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
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Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
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Украина пригрозила отказаться от Минских соглашений

Глава МИД не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений.
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Загороднюк: Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях

Ранее ГЛАС сообщал, что ВМФ России передадут боевые ледоколы.
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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
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Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Турция депортирует восемь боевиков ИГ в Германию и Великобританию

Восемь боевиков "Исламского государства", ранее захваченные турецкими военными, будут депортированы в Германию и Великобританию.
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Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

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Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Политика

Путин заявил, что не планирует встречи с Трампом

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время не собирается проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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