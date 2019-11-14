Финансы
РИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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Политика
Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
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13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
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Футбол
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Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Глава МИД не считает, что на встрече будет совершен значительный прорыв, но если она не принесет совсем никаких результатов, Украина не исключает выхода из Минских соглашений.
Армия и оружие
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
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Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Турция депортирует восемь боевиков ИГ в Германию и Великобританию
Восемь боевиков "Исламского государства", ранее захваченные турецкими военными, будут депортированы в Германию и Великобританию.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Путин заявил, что не планирует встречи с Трампом
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время не собирается проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом.