Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
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