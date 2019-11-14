Общество
РИА НовостиПутин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. "Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество
Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей
Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Происшествия
Двух пострадавших в ДТП с 4 погибшими доставили в Читу вертолётом
Две автокатастрофы произошли в Агинском районе Забайкальского края за сутки: на месте погибли 10 человек, один скончался при транспортировке в больницу, пятеро госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Политика
Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию в ближайшее время
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который покинул свой пост и улетел в Мексику, готов вернуться на родину ради урегулирования обстановки и прекращения насилия.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Музыка
Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Общество
Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом
Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Происшествия
Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы, спасателям удалось локализовать пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Общество
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае
В селе Санниково Алтайского края вернут горячее водоснабжение после жалобы местной жительницы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает телеканал "360".
Общество
В Минфине рассказали, будет ли новая пенсионная система обязательной
Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – рассказал журналистам будет ли новая пенсионная система в стране обязательной.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Здоровье
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России
Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом
Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак «отбрила» Никиту Михалкова
Известный режиссер Никита Михалков решил прокомментировать второе бракосочетание Ксении Собчак - с Константином Богомоловым - спустя два месяца после того, как свадьба и таинство венчания свершились.
Культура
В Петербурге начинает работу Культурный форум
Наука
Несколько куриных яиц в неделю снизят риск развития возрастной слепоты
Исследователи обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц в пищу весьма полезно и может снизить риск развития возрастной слепоты.