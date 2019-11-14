Финансы

ФАНФАНПутин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.
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Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБК14 ноября в 12:41

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новости14 ноября в 11:14

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия14 ноября в 11:42

Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

Московский Комсомолец14 ноября в 11:28

Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русском14 ноября в 11:11

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUM14 ноября в 11:50

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъ14 ноября в 12:29
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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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Военные США испытали российский танк Т-80

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По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Российская газета 09:07
Происшествия

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Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 04:00
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
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Винокур встал на защиту обличающего цензуру Галкина

Народный артист России Владимир Винокур встал на защиту юмориста Максима Галкина, на которого обрушились многие недовольные его высказыванием о цензуре на ТВ критики.
Вечерний курьер 04:32
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
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Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков

Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
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Общество

В России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Газета.Ru 00:52
Шоу-бизнес

Жена Шумахера ответила на обвинения в сокрытии состояния гонщика

Жена известного автогонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья мужа, который получил серьезную травму в 2013 году.
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Бирюлевская линия метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного

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Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов

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Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
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Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

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В Генштаб ВСУ сообщили предварительную причину взрывов в Балаклее

Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации.
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Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

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