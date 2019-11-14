Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин предложил увеличить долю нацвалют в финансировании Банка БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил увеличить долю национальных валют в финансирования Нового банка развития БРИКС. Он заявил об этом на встрече с членами делового совета БРИКС и банка, передаёт РИА «Новости».
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Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

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