Финансы
ФАНПутин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС
Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.
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Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС
Московский Комсомолец14 ноября в 11:28
Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
Коммерсантъ14 ноября в 12:29
Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС
РИА Новости14 ноября в 11:14
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