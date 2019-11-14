Финансы

ФАНФАНПутин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.
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Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

РБК14 ноября в 12:41

Долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах надо увеличить — Путин

REGNUM14 ноября в 11:50

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия14 ноября в 11:42

Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

Московский Комсомолец14 ноября в 11:28

Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

RT на русском14 ноября в 11:11

Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Коммерсантъ14 ноября в 12:29

Путин предложил активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС

РИА Новости14 ноября в 11:14
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Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
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Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Известия вчера в 23:52
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
Коммерсантъ 04:36
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.
РИА Новости 04:19
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Вести.Ru 03:44
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана

Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Московский Комсомолец 03:48
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
РИА Новости вчера в 12:00
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.
Metaratings вчера в 12:00
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Футбол

Луис Адриано женился на российской модели

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Metaratings вчера в 03:05
Футбол

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Газета.Ru 14 ноября в 15:31
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве

В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Телеканал 360° вчера в 12:45
Гаджеты

Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным

На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.
Профиль вчера в 12:24
Музыка

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Авто

Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры

В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
32CARS.ru вчера в 01:21
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

Путин поздравил президента Киргизии Жээнбекова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова с днем рождения.
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Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM вчера в 21:28
Футбол

Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.
Спорт-Экспресс вчера в 04:15
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

Возгорание произошло в рейсовом автобусе с 20 пассажирами в Алтайском крае. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
REGNUM 01:45
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве

В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском вчера в 06:42
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