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Вести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
с чего всё началось
Заявки на получение льготного кредита под 2% одобрены 90 000 компаний из пострадавших отраслей, в которых работает 2,4 млн сотрудников, рассказал президент Владимир Путин в очередном обращении к россиянам.Право.рувчера в 10:39
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россиявчера в 10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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