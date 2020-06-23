Экономика

Вести.RuВести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

РЕН ТВ23 июня в 11:55

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Коммерсантъ23 июня в 11:40

Путин увеличил поддержку бизнеса

Lenta.ru23 июня в 10:44

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Вести.Ru23 июня в 11:20

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Интерфакс - Россия23 июня в 10:49

Путин предложил расширить льготный кредит для предприятий

Известия23 июня в 11:20

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

РИА Новости23 июня в 10:39
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ 04:53
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru 04:42
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Общество

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса

Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.
Российская газета 04:46
Общество

На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг

Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Политика

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
762
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
53
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды.
Znak.com 04:42
1
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Футбол

Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Авто

Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии

Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
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Баскетбол

Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА

РИА Новости 02:23
Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
3
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на платформу

Фильм "Унесенные ветром" снова стал доступен для просмотра на стриминговой платформе HBO Max.
Piter.tv 00:37
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Футбол

Главный тренер дубля «Динамо»: «Готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор»

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его футболисты готовы выйти на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 04:45
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Политика

Вячеслав Володин на новой набережной: «Валерий Радаев не признает ошибок»

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.
Взгляд-инфо 04:47
Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
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Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда вчера в 10:48
Общество

Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен

Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
1K
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
21
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
151
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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