Коронавирус
Вести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
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ТАСС вчера в 00:58
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru вчера в 17:19
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Замана 23 июня в 13:30
Происшествия
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
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Газета.Ru вчера в 16:21
Экономика
«Издевательство над рынком»: как маркировка обуви, таблеток и сигарет ударит по ценам в Челябинске
Что даёт кодирование, готовы ли челябинские производители и продавцы к нововведению, как это скажется на себестоимости товаров и насколько могут вырасти цены для покупателей, разбирался 74.RU.
74.ru вчера в 23:40
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Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера
Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
РБК 00:02
Авто
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Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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Общество
Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов
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Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
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Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Личную информацию в телефоне хранить не стоит – ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
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