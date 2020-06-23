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Вести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Игры
Магазин Microsoft решил подарить пять игр
Магазин Microsoft объявил акцию по бесплатной раздаче игр. Всего под нее попали пять проектов, на которые установлена «скидка» 100%.
Goroday.ru вчера в 19:31
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor 23 июня в 10:28
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
Sport24.ru вчера в 14:46
Хоккей
«Салават Юлаев» примет участие в предсезонных турнирах
Уфимцы закончат подготовку к сезону в городе Казань на турнире среди обладателей Кубка Гагарина. Это произойдет 19 – 23 августа.
ToDay News Ufa 23 июня в 07:37
Футбол
Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»
Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru вчера в 23:39
Наука
Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей
ВладТайм вчера в 10:13
Космос
Crew Dragon вернется на Землю в августе
МИР 24 вчера в 16:17
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Экономика
РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском вчера в 19:32
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru 23 июня в 14:49
Интернет
Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний
В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна вчера в 09:56
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском вчера в 20:39
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Хоккей
Каспарайтис подарил Овечкину легендарную клюшку
CT news 23 июня в 17:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Происшествия
Дорожный каток задавил подростка в Тулуне
Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб.
Вести.Ru 01:43
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28