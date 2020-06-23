Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 785

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы. 213

Общество США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа "Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. 10

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 31

Игры Магазин Microsoft решил подарить пять игр Магазин Microsoft объявил акцию по бесплатной раздаче игр. Всего под нее попали пять проектов, на которые установлена «скидка» 100%. 4

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Футбол АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.

Хоккей «Салават Юлаев» примет участие в предсезонных турнирах Уфимцы закончат подготовку к сезону в городе Казань на турнире среди обладателей Кубка Гагарина. Это произойдет 19 – 23 августа.

Футбол Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших» Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.

Общество Росавиация предложила план возобновления международных рейсов Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений. 119

Экономика РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.

Политика Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. 1,6K

Интернет Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.

Политика Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. 129

Происшествия Дорожный каток задавил подростка в Тулуне Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб. 22