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Вести.RuВести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

РЕН ТВ23 июня в 11:55

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Коммерсантъ23 июня в 11:40

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

РИА Новости23 июня в 10:39

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Вести.Ru23 июня в 11:20

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Интерфакс - Россия23 июня в 10:49

Путин увеличил поддержку бизнеса

Lenta.ru23 июня в 10:44

Путин предложил расширить льготный кредит для предприятий

Известия23 июня в 11:20
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,7K
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
1,1K
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
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Игры

Магазин Microsoft решил подарить пять игр

Магазин Microsoft объявил акцию по бесплатной раздаче игр. Всего под нее попали пять проектов, на которые установлена «скидка» 100%.
Goroday.ru вчера в 19:31
4
Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor 23 июня в 10:28
10
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
11
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Футбол

АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции

В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
Sport24.ru вчера в 14:46
Хоккей

«Салават Юлаев» примет участие в предсезонных турнирах

Уфимцы закончат подготовку к сезону в городе Казань на турнире среди обладателей Кубка Гагарина. Это произойдет 19 – 23 августа.
ToDay News Ufa 23 июня в 07:37
Футбол

Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»

Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru вчера в 23:39
Наука

Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

ВладТайм вчера в 10:13
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Космос

Crew Dragon вернется на Землю в августе

МИР 24 вчера в 16:17
Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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Экономика

РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

RT на русском вчера в 19:32
8
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru 23 июня в 14:49
1,6K
Интернет

Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний

В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна вчера в 09:56
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском вчера в 20:39
76
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
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Хоккей

Каспарайтис подарил Овечкину легендарную клюшку

CT news 23 июня в 17:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
1
Происшествия

Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб.
Вести.Ru 01:43
22
Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
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