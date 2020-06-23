Экономика
КоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с внешним вмешательством в белорусские выборы.
ФедералПресс 07:52
Здоровье
Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск
В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Полиция начала проверку сообщений о «двойном голосовании» по поправкам
Как отмечается, столичная полиция проводит расследование после публикации видеосюжета «Как проголосовать дважды», автор которого рассказал, что в течение дня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно с помощью системы дистанционного электронного голосования.
RT на русском 12:52
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
РИА Новости 11:10
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет
Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
ФАН 04:44
Экономика
В США за неделю 1,48 млн граждан обратились за пособием по безработице
Вашингтон, 25 июня 2020, 19:00 — REGNUM Количество первичных заявок на получение пособия по безработице за последнюю неделю составило 1,48 млн в США.
REGNUM 12:00
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023 года.
РИА Новости 12:58
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Армия и оружие
ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
Политика
Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъ 07:31
Футбол
«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе
В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
РБК 08:36
Здоровье
Мясников заявил о верности своих слов «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
РИА Новости 09:01
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:13
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Политика
В МИД ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации»
Ранее Кариньш в интервью латвийскому телевидению заявил, что латыши "прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев", поскольку якобы во времена "советской оккупации" тоже подвергались дискриминации.
РИА Новости 12:05
Общество
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе
В Петербурге с 28 июня гражданам разрешат ходить в парки и скверы, а также посещать детские площадки.
Российская газета 12:35
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25