Экономика
СаминвесторПутин предложил увеличить объём программы льготного кредитования
23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил увеличить объём льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей на 100 млрд рублей.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
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За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.
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