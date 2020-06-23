Экономика

СаминвесторСаминвесторПутин предложил увеличить объём программы льготного кредитования

23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил увеличить объём льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей на 100 млрд рублей.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

РЕН ТВ23 июня в 11:55

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Коммерсантъ23 июня в 11:40

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

РИА Новости23 июня в 10:39

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Вести.Ru23 июня в 11:20

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Интерфакс - Россия23 июня в 10:49

Путин увеличил поддержку бизнеса

Lenta.ru23 июня в 10:44

Путин предложил расширить льготный кредит для предприятий

Известия23 июня в 11:20
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Кино

В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

Газета Культура 06:56
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
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Политика

Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,2K
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Происшествия

В Москве полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену

Приняв очередной звонок, дежурный ОМВД по району Лианозово почему-то решил не отправлять на вызов наряд полиции, ценой стала жизнь молодой женщины.
Комсомольская правда 12:40
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

RT на русском 15:05
Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
3
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова

Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры.
РБК 06:56
2,6K
Общество

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
28
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3,2K
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
4,8K
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
2,8K
Происшествия

Тульский полицейский сломал ребро задержанному

В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
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Шоу-бизнес

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
ФАН 04:44
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
2,1K
Происшествия

Пассажирка вцепилась в руль такси из-за просьбы не курить в салоне

Московский Комсомолец 13:00
3
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.
Коммерсантъ 13:10
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