Коронавирус
СаминвесторПутин предложил увеличить объём программы льготного кредитования
23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил увеличить объём льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей на 100 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россиявчера в 10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей
Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 02:17
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Футбол
Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Чемпионат 23:00
Политика
Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
ТК Звезда 14:50
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 14:50
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Экономика
Голикова сочла маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране.
Профиль 22 июня в 14:22
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Это любовь: у главы Хакасии берут автографы
Смущаясь, протянули его губернатору. Безусловно, не избалованный политической славой глава республики оставил автограф.
ИА Хакасия 22:00
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Культура
Джордж Мартин пообещал закончить в 2021 году «Песнь льда и пламени»
Автор эпопеи «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин озвучил сроки выхода новой части своего творения.
Live24 10:00
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 22:02
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru 09:42
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35