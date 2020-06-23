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Вести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 23 июня в 14:53
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Футбол
Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте
Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спорт-Экспресс 00:04
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport вчера в 04:34
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Происшествия
В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту
В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса
Число южноуральцев, переболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 3684. Продолжают лечение 2961 пациент.
Российская газета 02:50
Здоровье
Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 22 июня в 04:26
Общество
Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 23 июня
На первом месте по числу зараженных продолжают оставаться США, где к утру 23 июня насчитывается более 2,3 миллиона зараженных.
Expert.ru 23 июня в 02:05
Космос
В космосе обнаружили неизвестный экзотический объект
Объект впервые был обнаружен в августе прошлого года с помощью обсерваторий LIGO и Virgo, которые зафиксировали гравитационные волны от слияния огромной черной дыры с неизвестным объектом, чья масса составляла всего 2,6 солнечных.
Профиль 02:03
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия 23 июня в 22:53
Происшествия
Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46