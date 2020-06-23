Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.

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Общество Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 23 июня На первом месте по числу зараженных продолжают оставаться США, где к утру 23 июня насчитывается более 2,3 миллиона зараженных.

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