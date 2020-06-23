Экономика
СаминвесторПутин предложил увеличить объём программы льготного кредитования
23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил увеличить объём льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей на 100 млрд рублей.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия23 июня в 10:49
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Автоспорт
В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
CT news вчера в 23:41
Политика
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США".
Piter.tv 06:29
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Технологии
Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Операторы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть правила техосмотра, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 06:36
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Гаджеты
Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv вчера в 06:28
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Авто
АвтоВАЗ планирует вновь повысить цены на автомобили Lada
Автоновости дня 01:17
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу
Москва, 25 июня 2020, 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
REGNUM 05:38
Политика
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции
Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:25
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Политика
Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято
Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Общество
С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы
С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.
АиФ Краснодар 06:41
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Авто
В России автомобили с пробегом подешевели
Эксперты отмечают, что несмотря на падение объёма перепродаж в России автомобилей с пробегом, их средняя стоимость на вторичном рынке не выросла, а в некоторых регионах даже снизилась.
Тарантас Ньюс 06:06
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29