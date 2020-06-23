23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил увеличить объём льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей на 100 млрд рублей.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 108

Технологии Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 11

Политика Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него. 35

Общество В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария» В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram. 1

Гаджеты Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам. 59

Политика Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 93

Политика Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков. 2

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 382

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 359

Общество С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 11

Авто В России автомобили с пробегом подешевели Эксперты отмечают, что несмотря на падение объёма перепродаж в России автомобилей с пробегом, их средняя стоимость на вторичном рынке не выросла, а в некоторых регионах даже снизилась. 3