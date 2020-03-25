Коронавирус
URA.RuМинтруд готовит документы для повышения пособия по безработице
Пособие по безработице россиян в ближайшее время будет повышено до минимального размера оплаты труда. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава министерства труда и соцзащиты России Антон Котяков.
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Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Гречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Например, лук теперь стоит на 3,5% дороже. Морковь и картофель тоже повысились в цене, на 2,5% и 2,6%, соответственно.
Футбол
Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»
Например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое в YouTube. ⠀ ПФК «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Политика
Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Гаджеты
Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM
Южнокорейская компания Samsung отчиталась о производстве и отправке заказчикам первого миллиона экземпляров новых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM на базе D1a.
Футбол
Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Происшествия
Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе
Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Наука
В США создан высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга
Американские исследователи разработали новый микроскоп, который способен 1 тысячу раз в секунду регистрировать активность нейронов головного мозга.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Игры
Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx
Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Космос
В Новой Зеландии отложили пуск ракеты Electron из-за коронавируса
Пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, планировавшийся в конце марта с космодрома в Новой Зеландии, отложен на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщила компания Rocket Lab.
Кино
В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»
Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Трамп хочет снять карантин в США к 12 апреля
25 марта президент США в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает "открыть страну".
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.