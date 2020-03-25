Пособие по безработице россиян в ближайшее время будет повышено до минимального размера оплаты труда. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава министерства труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Минтруд готовит документы для повышения пособия по безработице

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Политика Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.

Футбол Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет» Например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое в YouTube. ⠀ ПФК «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Политика Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

Гаджеты Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM Южнокорейская компания Samsung отчиталась о производстве и отправке заказчикам первого миллиона экземпляров новых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM на базе D1a.

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Игры Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.

Космос В Новой Зеландии отложили пуск ракеты Electron из-за коронавируса Пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, планировавшийся в конце марта с космодрома в Новой Зеландии, отложен на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщила компания Rocket Lab.