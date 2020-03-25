Коронавирус

URA.RuURA.RuМинтруд готовит документы для повышения пособия по безработице

Пособие по безработице россиян в ближайшее время будет повышено до минимального размера оплаты труда. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава министерства труда и соцзащиты России Антон Котяков.
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