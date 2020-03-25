Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей. Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

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