Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей. Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
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Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новости11:01

Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:59

Путин предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей

Эхо Москвы09:31

Путин предложил увеличить пособие по безработице

Rambler News Service09:42

Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ

Агентство Москва09:40

В Госдуме оценили предложение Путина увеличить пособие по безработице

RT на русском10:35

Пособия по безработице увеличатся до уровня МРОТ

Вести.Ru09:49
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Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Говорит Москва 12:54
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
RT на русском 12:15
Общество

Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс 12:22
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $26

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5% - до $25,9 за баррель.
ТАСС 07:17
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Футбол

Вадим Евсеев считает, что «Уфа» близка по уровню к «Атлетико»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о доходе Диего Симеоне.
Спорт день за днем 13:23
Футбол

Александр Максименко: Как удается быть первым номером «Спартака»? Я просто делаю свою работу

Добавим, что Максименко начал играть за первый состав Спартака летом 2018 года.
Советский спорт 12:55
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
SpeedMe 05:38
Экономика

Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Lenta.ru 08:08
Общество

Президент РФ изменил социальные выплаты и налоги из-за коронавируса

Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат. Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса.
Новый компаньон 10:03
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК 10:48
Киберспорт

Hi-Rez Studios представила игровой процесс ММО-шутера Rogue Company

Издательское отделение Hi-Rez Studios и студия First Watch Games представили трейлер игрового процесса кроссплатформенного онлайнового шутера Rogue Company.
Игромания.ру 11:48
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Футбол

Гендиректор «Зенита» выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

Медведев считает, что чемпионат России не должен идти по пути КХЛ, которая в среду приняла решение о досрочном завершении сезона.
78.ru 09:35
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус

МонаВиста вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес

Бузова устроила онлайн-концерт во время пандемии коронавируса

Певица Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 02:41
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
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