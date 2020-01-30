Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил ужесточить наказание за оскорбление

В России могут ужесточить наказание за оскорбления, которые порочат честь или достоинство граждан. Соответствующее поручение Генпрокуратуре, Роскомнадзору и Верховному суду дал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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