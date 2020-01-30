Политика
Live24Путин поручил усилить ответственность за оскорбления
Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также попросил подготовить предложения по ее совершенствованию. Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля.RT на русскомвчера в 07:04
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Эксперт рассказал, какое наказание может грозить чиновникам-хамам после слов Путина
Московский Комсомолецвчера в 13:09
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Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Главу Чувашии отправили в отставку
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
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Политика
Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
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Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
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Происшествия
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По сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, убийство произошло в мае 2019 года в Кургане, в СНТ "Сады Корвет" на дачном участке 81-летней потерпевшей.
Общество
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Футбол
«Интер» может вернуть Горана Пандева
Пандев выступал за «Интер» в 2010-2011 годах.
Происшествия
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Футбол
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СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
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Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
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Общество
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