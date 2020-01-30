с чего всё началось

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также попросил подготовить предложения по ее совершенствованию. Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.

Футбол «Барселона» в последний момент отказалась подписывать Бакамбу Каталонская «Барселона» договорилась с китайским клубом «Бейцзин Гуоань» об аренде конголезского форварда Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент, утверждает Radio Catalunya.

Гаджеты Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro В сети опубликован авторитетным инсайдером скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro с основными характеристиками смартфона.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Политика Главу Чувашии отправили в отставку Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Гаджеты Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Здоровье ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Технологии Дуров предупредил об опасности WhatsApp Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.

Происшествия Пьяный мужчина заживо сжег 81-летнюю пенсионерку По сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, убийство произошло в мае 2019 года в Кургане, в СНТ "Сады Корвет" на дачном участке 81-летней потерпевшей.

Общество Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка» Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».