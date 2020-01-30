Политика

Live24Live24Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также попросил подготовить предложения по ее совершенствованию. Срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано
 пресс-службой Кремля.
RT на русскомвчера в 07:04

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Эксперт рассказал, какое наказание может грозить чиновникам-хамам после слов Путина

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

RT на русскомвчера в 07:04

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъвчера в 07:56

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБКвчера в 07:34

«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

ТАССвчера в 12:04

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ruвчера в 06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ruвчера в 06:59
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Футбол

«Барселона» в последний момент отказалась подписывать Бакамбу

Каталонская «Барселона» договорилась с китайским клубом «Бейцзин Гуоань» об аренде конголезского форварда Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент, утверждает Radio Catalunya.
Евро-футбол.ру 01:15
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

В сети опубликован авторитетным инсайдером скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro с основными характеристиками смартфона.
ToDay News Ufa вчера в 00:48
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Национальная служба новостей вчера в 08:47
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 29 января в 09:29
Происшествия

Женщина на автобусе сбила школьника в Липецке

46-летняя женщина за рулем автобуса сбила 10-летнего мальчика.
КП - Липецк 01:28
Гаджеты

Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi

На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Lenta.ru 29 января в 07:12
Происшествия

В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

РИА Новости вчера в 13:29
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru вчера в 05:12
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
Политика

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
ТАСС вчера в 16:09
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Пьяный мужчина заживо сжег 81-летнюю пенсионерку

По сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, убийство произошло в мае 2019 года в Кургане, в СНТ "Сады Корвет" на дачном участке 81-летней потерпевшей.
Kurgan.ru 01:15
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости вчера в 04:38
Футбол

«Интер» может вернуть Горана Пандева

Пандев выступал за «Интер» в 2010-2011 годах.
Sports.ru вчера в 16:21
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today 29 января в 06:06
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Футбол

Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:34
Происшествия

Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

РИА Новости вчера в 09:11
Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Известия вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
RT на русском 00:43
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
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