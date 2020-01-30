с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля. Также Путин поручил разработать до 1 июля механизмы опровержения недостоверной информации.

Энергетика Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Общество Работе AliExpress коронавирус не мешает Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).