Политика

Петербургский дневникПетербургский дневникПутин поручил усилить ответственность за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля. Также Путин поручил разработать до 1 июля механизмы опровержения недостоверной информации.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано
 пресс-службой Кремля.
RT на русском07:04

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Эксперт рассказал, какое наказание может грозить чиновникам-хамам после слов Путина

Московский Комсомолец13:09

Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

RT на русском07:04

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъ07:56

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

«Государство не просило вас рожать». Оскорбительные высказывания российских чиновников

ТАСС12:04

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбление

Life.ru06:59
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Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вестник 06:23
Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пятый канал вчера в 09:29
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Происшествия

В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
РБК 13:38
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
РБК 11:16
Авто

GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня 12:32
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

Пятый канал 13:10
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Газета.Ru 10:08
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Общество

Работе AliExpress коронавирус не мешает

Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.
REGNUM 13:42
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Деловое.ТВ вчера в 05:24
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Политика

Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах

Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
BFM.ru 11:03
Общество

«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо

В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Вести.Ru 07:55
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
ГЛАС.RU 11:01
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль

Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
7Дней.ру 28 января в 08:00
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 07:54
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости вчера в 10:39
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