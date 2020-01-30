Политика
Петербургский дневникПутин поручил усилить ответственность за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля. Также Путин поручил разработать до 1 июля механизмы опровержения недостоверной информации.
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с чего всё началось
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля.RT на русском07:04
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Эксперт рассказал, какое наказание может грозить чиновникам-хамам после слов Путина
Московский Комсомолец13:09
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Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Авто
GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Работе AliExpress коронавирус не мешает
Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Политика
Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах
Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
Общество
«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо
В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль
Томас призвал внука королевы «вести себя, как мужчина». Отец Меган Маркл никак не может успокоиться.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.